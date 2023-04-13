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يوم القدس العالمي.. مسيرات بحرية متزامنه في ايران والعراق + فيديو

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

تشهد دول محور المقاومة اليوم بشكل متزامن استعراضا بحريا مع رفع الأعلام الفلسطينية وذلك دعما للشعب الفلسطيني ضمن فعاليات يوم القدس العالمي. 

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم قناة العالم الاخبارية "مهدي صاحب" أن مضيق هرمز جنوب ايران يشهد مشاركة 2700 قطعة بحرية تابعة لحرس الثورة الاسلامية الايرانية مع رفع الأعلام الفلسطينية في عرض بحري بمناسبة احياء يوم القدس العالمي.

وأضاف، أن العرض البحري في مضيق هرمز اقيم بحضور رئيس القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال تنكسيري.

وأكد الادميرال تنكسيري أن الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انتصار الثورة الاسلامية كانت ولازالت تدعم القضية الفلسطينية.

وقال الادميرال تنكسيري إن دعم القضية الفلسطينية لم يختصر على الشعوب الاسلامية بل امتد الى الدول الاوروبية واميركا اللاتينية.

من البصرة الى القدس .. رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني

على خط آخر قال مراسل قناة العالم في البصرة "فاضل بطاط"، إن البصرة جنوب العراق بعثت رسالة تضامن الى الشعب الفلسطيني من خلال عرض بحري في البصرة.

وأضاف، أن جمعا غفيرا من الشعب العراقي جاء من انحاء البلاد الى ليعلن تضامنه ومساندته للشعب الفلسطيني ضمن فعاليات يوم القدس العالمي.

واشار مراسلنا الى أن هذا الاستعراض البحري برفع الاعلام الفلسطينية شاركت فيه جهات عراقية رسمية ومتطوعون من اهالي البصرة.

هه

من جانبه قال مراسل قناة العالم في لبنان "حسين عز الدين" إن المسيرة البحرية التي كان من المقرر اقامتها اليوم الجمعة في ميناء صور تم تاجيلها الى يوم غد الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر.

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