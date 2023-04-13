تأهب الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم القدس العالمی

العالم - الاحتلال

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإنّ كتائب التعزيز الإضافية التي نشرها جيش الاحتلال عشية عيد الفصح اليهودي في الضفة الغربية وغور الأردن المحتلتين، ستبقى في قطاعاتها في الأيام المقبلة أيضًا. بالموازاة مع التأهب المرتفع في الضفة المحتلة سيتواصل الانتشار الواسع لمنظومة القبة الحديدية في الجبهتيْن الشمالية والجنوبية.

وأضافت الصحيفة "بعد التوتر العالي الذي كان أيضًا في الساحة الشمالية، والذي تضمن صلية صواريخ، وفي أعقاب الهجمات المنسوبة لسلاح الجو في لبنان وسوريا - فإنّ التقدير في الجيش يشير إلى أنّ التصعيد القصير على الحدود الشمالية أصبح وراءنا".

وتوقّعت الصحيفة حصول هجمات سايبر على مواقع مختلفة في كيان الاحتلال بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك (يوم القدس العالمي)، أو محاولات إرسال طائرات بدون طيار إلى "إسرائيل"، أو أعمال "عنف" أخرى بمختلف السيناريوهات".