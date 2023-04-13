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شخصيات فلسطينية:

شاهد.. يوم القدس يعيد تصويب البوصلة باتجاه المسجد الاقصى

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكدت شخصيات فلسطينية أن يوم القدس العالمي يعيد تصويب البوصلة باتجاه المسجد الاقصى، معتبرة أن العقد الأخير شكل استفتاء شعبيا على خيار المقاومة، فشباب فلسطين باختلاف انتماءاتهم يستخدمون كافة أدوات الكفاح المتاحة بين ايديهم ضد الاحتلال الاسرائيلي.    

العالم - مراسلون

يوم القدس العالمي كبرت على اسمه الأجيال وتعاقبت عليه الاحداث حتى وصلنا الى هذا الوقت الذي اصبحت فيه ذكرى يوم القدس حدثا يوحد الأمة ويوقظ الضمائر التي عفلت عن نصرة القدس.

لقد شكل العقد الأخير استفتاءا شعبيا على خيار المقاومة فشباب فلسطين باختلاف انتماءاتهم وتنظيماتهم يرفضون المساومة ويستخدمون كافة أدوات الكفاح المتاحة بين ايديهم ضد الاحتلال الاسرائيلي.


اذا يوم القدس العالمي بالنسبة للفلسطينيين بات حدثا مقدسا تعود فيه البوصلة الى مسارها الصحيح وتتوحد فيه الساحات لنصرة المسجد الأقصى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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