عشية يوم القدس.. الاحتلال يحول المدينة المقدسة الى ثكنة عسكرية

العالم - مراسلون

عشية يوم القدس العالمي الاحتلال الاسرائيلي يحول المدينة المقدسة الى ثكنة عسكرية وينشر قواته بداخلها ويشدد من حصاره عليها وذلك مع تخوفات ما يعرف بالمؤسسة الأمنية داخل الكيان من أحياء يوم القدس العالمي وأن يتزامن هذا اليوم مع وقوع عمليات فردية ردا على جرائم الاحتلال بحق الفليسطينين.

ولم تخف المؤسسة الأمنية داخل الكيان أيضا تحذيرها ومطالبتها لمؤسسات عسكرية وسياسية بتعزيز دفاعاتها الإلكترونية والاستعداد لهجمات إلكترونية وسيبراتية في يوم القدس العالمي على حد دعمها.

وعمل الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع احياء يوم القدس العالمي على رفع حالة التأهب بالقدس المحتلة وبالداخل الفلسطيني المحتل وعند الحدود الشمالية والجنوبية.

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