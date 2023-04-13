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العراق يعلق على البيان السوري السعودي المشترك

العراق يعلق على البيان السوري السعودي المشترك
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالبيان السوريّ السعوديّ المُشترَك.

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان انه "تُعرِبُ وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالبيان السوري السعودي المُشترك، الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجيَّة والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية يوم أمس".

وأضافت: "يتطلع العراق لأن تساهم جهود البلدين في تعزيز التكاتف والتضامن بينهما وبما يخدم مسيرة العمل العربيّ".

وأشارت الوزارة الى انه "يرحب العراق بأيّ جهود لحل الأزمة السورية، ويدعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية، ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دولِ العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربيّ، ولن ندخر أي جهدٍ بالمُشارَكة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة".

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