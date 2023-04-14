وصول 250 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية اليمنية لمطار صنعاء الدولي

العالم - خاص بالعالم

مشهد إنساني حي استقبله مطار صنعاء الدولي وصول 250 اسيرا من الجيش واللجان الشعبية مقابل 69 اسيرا للطرف الآخر بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى المحررين ضمن اتفاق سابق في جنيف بين حكومة الإنقاذ بصنعاء وقوى التحالف السعودي، العملية تستكمل إجراءاتها بعدة مراحل وتستمر ثلاثة أيام على التوالي.

وصول الأسرى كان باستقبال رسمي وشعبي مهيب حيث ثمن الجميع صبر وصمود الأسرى وعائلاتهم واعتبر هذا اليوم انتصارا للأرادة الحرة وانه أولى بشارات النصر الكبير وتحقيق الاستقلال بعيدا عن الوصاية الخارجية.

الأسرى المحررون اليوم ثمنوا الجهود الرسمية الحثيثة في سبيل فك أسرهم وعودتهم إلى البلاد مؤكدين ان التعقيدات التي واجهوها كانت فترة استثنائية في حياتهم لكن فرحتهم بالعودة توجت صبرهم وأكدت انتصار مظلوميتهم في سبيل الحرية والعدالة.

تأتي هذه الخطوة بعد مباحثات طويلة للسعي إلى حلحلة الملف الانساني وابراز حسن النوايا، حيث كان في مقدمة القضايا التي طالبت بها حكومة صنعاء للتأكيد على السير في طريق السلام ورفع الحصار وإيقاف العدوان. وتشير المعلومات إلى عقد جولة مفاوضات قادمة حسب اتفاق سويسرا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...