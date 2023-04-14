الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

جهود محلية ودولية لاحتواء الأزمة الأمنية الخطيرة في السودان

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

بوادر حلحلة للازمة الطارئة في السودان ،كانت في بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين، اوضحوا فيها التزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

العالم - خاص بالعالم

ربما يكون هذا الاعلان انفراجة باخر النفق الذي وصلت اليه الاوضاع بين الجانبين ،اثر قيام بعض قوات الدعم السريع باعادة انتشار بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي شمالي البلاد، في خطوة قال الجيش إنها اتخذت دون موافقته.

ما يجري من تطورا امنية رأت فيه قوى الحرية والتغيير مخطط من فلول النظام البائد، يهدف إلى تدمير العملية السياسية، وهو ما قد يجر البلاد نحو حرب أهلية.

وتصاعدت الخميس الجهود المحلية والدولية الساعية لاحتواء الأزمة الأمنية الخطيرة التي يعيشها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط استمرار التحشيد من الجانبين.

وعبر مبعوثون وممثلون خاصون لكل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد التوترات في السودان، وخطر التصعيد المحتمل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ أكثر من اربعة أسابيع، برزت خلافات بين الجيش والدعم السريع حول آليات ومواقيت وشروط الدمج في قوات مسلحة موحدة، حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية، ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي،

فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج، وتجريم الانقلابات العسكرية وفرض الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان، وتنقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الأيدولوجيات..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'الحرية والتغيير' تدعو لاستكمال العملية السياسية و'المؤتمر الوطني' يحذر من الاقتتال

السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط

الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

السودان.. الحرية والتغيير تحاول رأب الصدع بين القوات المسلحة والدعم السريع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... جهود محلية ودولية لاحتواء الأزمة الأمنية الخطيرة في السودان

العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية -القطرية

ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير

بالفيديو... هكذا أحيا مخيم اليرموك بدمشق يوم القدس العالمي

المحكمة توجه لائحة اتهام للمشتبه في تسريبه وثائق البنتاغون السرية

بالفيديو... الجفاف في تونس يهدد بموسم إنتاج حبوب كارثي