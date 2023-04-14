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الآلاف يؤدّون صلاة الفجر في الأقصى والاحتلال يرفع حالة الإستنفار

الآلاف يؤدّون صلاة الفجر في الأقصى والاحتلال يرفع حالة الإستنفار
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أدَّى آلاف المصلين، صلاة فجر الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، في باحات المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي يفرضها الاحتلال على المدينة المقدسة.

العالم - فلسطين

وحسب موقع فلسطين اون لاين اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب حطة قبل أن تسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

وتمكّن المصلّون من الوصول إلى المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة رغم انتشار حواجز الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وتشديد إجراءات تقييد وصول المصلّين إلى الأقصى.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، حيث بدأ الآلاف يتوافدون من الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط جيش الاحتلال بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

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