مادورو يرد على تهديدات الأمريكية: إرحلوا إلى الجحيم!

العالم - الأميرکيتان

وقال مادورو في حديث للتلفزيون الحكومي الفنزويلي، إن "ممثل الأمريكيين أطلق تهديدات لفنزويلا، إن لم تتقدم في الحوار السياسي مع القسم المجرم والفاسد من "المنصة الموحدة" الذي يتاجر بوطنه، فهم سيتخذون الإجراءات وسيفرضون عقوبات على بلادنا".

وتابع: "اقترح على ممثل الأمريكيين هذا أن يرحل إلى الجحيم، لأن فنزويلا دولة محترمة".

وأضاف أن الحكومة الفنزويلية ترفض التهديدات الأمريكية، وأن البلاد "تجاوزت العقوبات بجهودها".

وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قد تشدد العقوبات ضد الحكومة الفنزويلية إن لم يكن هناك تقدم في الحوار مع المعارضة.