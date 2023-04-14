الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم

ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

 شدد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية في بيان له ، وضمن دعوته أبناء الشعب الايراني الغياري للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي، على أن القضية الفلسطينية لم تعد اليوم قضية إقليمية أو عربية أو حتى قضية العالم الاسلامي فحسب ، بل انها باتت قضية مشتركة لجميع الاحرار في العالم.

العالم - ايران

وأكد علي أكبر ولايتي ، الأمين العام للمجع العالمي للصحوة الإسلامية في بيان ، وضمن دعوته أبناء الشعب الايراني الغيارى للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي : ان القضية الفلسطينية اليوم هي لم تعد قضية إقليمية أو عربية أو حتى قضية العالم الاسلامي فحسب ، بل قضية مشتركة ، لكل الاحرار في العالم.

وقال ولايتي ان التأثير العميق لنهج وتفكيرالمقاومة على الشعوب الإسلامية قاد إلى ظهور موجة جديدة من الصحوة الإسلامية في العالم وتوحيد المزيد من الدول الإسلامية في المنطقة ضد الكيان الغاصب للقدس وحلفاؤه ، وان التغيير في ميزان القوى بين جبهتي المقاومة الإسلامية وجبهة الاستكباروالصهيونية هو بارقة امل بالنصر الإلهي لشعوب المنطقة المظلومة ، وعزز روح الثقة بالنفس بين المسلمين.

ومن ناحية أخرى ، أدى الوضع المعقد والفوضوي ، والفوضى الاجتماعية والداخلية للكيان الصهيوني، وانفصال الحلفاء الإقليميين ، وفشل صفقة القرن ، وضعف دعم الحماة الأوروبيين والأمريكيين ، إلى عزل هذا الكيان المزيف أكثر من أي وقت مضى وبات هذا الكيان اللامشروع يقترب من نقطة نهايته ، وعلى حد تعبير القائد الحكيم للثورة: "قلنا: لن يبقى خمسًا وعشرين عامًا أخرى" ، وهم يستعجلون رحيلهم ! "

روابط ذات صلة

مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير

رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية من خلال تشكيل جبهة موحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فعالية نسائية في اليمن بيوم القدس العالمي

دعوات لاحزاب يمنية للمشاركة في مسيرات يوم القدس

السيد مقتدى الصدر يعلن تجميد عمل التيار لمدة لا تقل عن سنة+صور

أمير عبداللهيان ونظيره الأوزبكي يبحثان بشان العلاقات الثنائية وقضايا افغانستان

ترامب يدلي بشهادته لسبع ساعات في قضية التلاعب بقيمة ممتلكاته

ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم