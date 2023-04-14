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فعالية نسائية في اليمن بيوم القدس العالمي

فعالية نسائية في اليمن بيوم القدس العالمي
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

نظمّت الهيئة النسائية بمحافظة عمران في اليمن ، فعاليات نسوية بمناسبة يوم القدس العالمي.

العالم-اليمن

وفي الفعاليات التي تضمنت كلمات وفقرات، أكدت التمسك بالقضية الفلسطينية المحورية للأمة والشعب اليمني بشكل خاص.
وأكدت الكلمات الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه ودحر المحتل الصهيوني الغاصب , حسبما نقل موقع المسيرة.
وتطرقت الكلمات إلى أن قضية تحرير بيت المقدس تقع على عاتق أبناء الأمة الإسلامية والعربية باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشددت الكلمات على أهمية تعزيز الموقف الحق للمسلمين في الدفاع عن مقدساتهم الدينية والوقوف في وجه الصهاينة الغاصبين ودحرهم من الأراضي المحتلة.

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