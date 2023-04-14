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البخيتي يصف المفاوضات مع الوفد السعودي بالايجابية

البخيتي يصف المفاوضات مع الوفد السعودي بالايجابية
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، عن تطورات إيجابية في المفاوضات التي شهدتها العاصمة صنعاء مع الوفد السعودي برعاية سلطنة عُمان، مؤكداً أن عقبات كثيرة قد أزيلت من أمام توقيع اتفاق وشيك.

العالم-اليمن

وقال البخيتي إن مسائل خلافية كثيرة في المباحثات مع الوفد السعودي قد أزيلت بفضل جهود الوفد العماني الوسيط، ونقترب من توقيع اتفاق قريباً.

وحسبما نقل موقع صحافة, أكد البخيتي أن مسألة توقيع الاتفاق المرتقب مع السعودية كطرف في الحرب لم تعد محل خلاف، واصفاً أجواء المباحثات بـالإيجابية.

وفي تغريدة له على (تويتر) قال محمد البخيتي، إن المفاوضات في صنعاء تجري بشكل جيد، ولكي نتجاوز الماضي علينا أن ننظر إلى المستقبل، ولكن علينا أولا إنهاء كل تبعات الماضي ولا داعي لتأخيرها.

وأشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن الإعلان عن اتفاق صنعاء التاريخي سيكون بمثابة ميلاد ربيع عربي جديد للتصالح والتسامح.

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