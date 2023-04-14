شاهد.. الأزمة الفرنسية تصل الى أفق مسدود فما هو السبب؟

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. لا كلل يصيب الفرنسيين الذين يتظاهرون في منذ أشهر، وباتت مشاهد مئات الالاف في شوارع باريس مألوفة، إلغاء قانون الترفيع في سن التقاعد هو مطلب لا رجوع عنه مهما حاولت السلطة إضعاف هذه الاحتجاجات او اخمادها بشتى الوسائل يقول المتظاهرون.

الاحتجاجات اتخذت سبلا جديدة، حيث اقتحم المتظاهرون مكاتب وبنايات لأصحاب المليارات وشخصيات مرموقة، متهمين اياها بدفع ماكرون الى سن هذا القانون لاستنزاف العمال وتحقيق مزيد من الارباح.

كعادتها لم تخلو المظاهرات من الاشتباكات العنيفة مع قوات الشرطة لتختنق باريس بكثافة الغاز المسيل للدموع، مواجهات تزداد خطورتها في كل مرة ووصلت أحداث العنف الى مستويات خطيرة.

ويحدثنا جون لوك الذي شارك في كل الاحتجاجات منذ بدايتها على ان العنف سياسة ممنهجة من السلطة لفض الاحتجاجات، لكنه يقول انها لن تردع الشارع عن مواصلة التحركات.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ان يبت المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة في شرعية القانون الذي اقره ماكرون دون مصادقة الجمعية العامة.

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