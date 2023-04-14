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أعداد كبيرة من المرابطين يدخلون المسجد الأقصى المبارك عبر أبوابه + صورة

أعداد كبيرة من المرابطين يدخلون المسجد الأقصى المبارك عبر أبوابه + صورة
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين

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