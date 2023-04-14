لحظة بلحظة .. إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي

العالم - يوم القدس العالمي

كما بدأت في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني، ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

* رسالة الشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي

خرج الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد بمسيرات حاشدة من اجل احياء يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني وليأكدوا انهم ثابتون على مبادئ الثورة الاسلامية رغم الحظر الاميركي الجائر.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، في مدينة مشهد "محمد باقر حيديري" إن الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة خرج منذ الصباح للشماركة في مسيرات يوم القدس العالمي.

حيدري

وأضاف، أن المسيرات تنطلق من ساحة 15 خرداد وتنتهي في مرقد الامام الرضا عليه السلامة لاقامة صلاة الجمعة.

واشار مراسلنا الى أن الشعب الايراني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحظر الاميركي خرجوا اليوم بمسيرات مليونية لاحياء يوم القدس في رسالة للعالم بانهم على درب مفجر قائد الثورة الاسلامية سائرون، وبانهم ثابتون في دعمهم للقضية الفلسطينية ومظلومين العالم.

بعد 44 عاما من يوم القدس.. الضفة تفشل مخطط الاحتلال

وأكد مهدي شكيبائي معاون الاتحاد الدولي لمنظمة الدفاع عن فلسطين، أن الضفة الغربية المحتلة أفشلت كل مخططات كيان الاحتلال لعزلها عن القدس حيث اصبحت هي درع القدس الحصين.

وقال شكيبائي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن بعد 44 على يوم القدس العالمي نشهد ان الضفة الغربية أصبحت الدرع للقدس ، واصبحت كابوسا مزعجا للاحتلال بما وصلت اليه من مقاومة بوجه كيان الاحتلال.

وأضاف، أن كيان الاحتلال كان يخشى من المقاومة لهذا كان يحاول عزل الضفة عن القدس لكن الان أصبحت الضفة هي درع القدس.

* فيديو.. مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة:

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* مسيرات يوم القدس في ماليزيا:

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* مدينة كرمان:

كرمان

* مدينة سيستان وبلوشستان

سيستان

* مدينة شيراز:

شيراز

* صورة: تحضيرات مراسم يوم القدس العالمي في مخيم اليرموك بدمشق:

* مسيرات يوم القدس العالمي في كردستان، اصفهان، كهكيلويه وبويراحمد

كردستان

* قرية "هلشي" في كرمانشاه:كرمانشاه

* محافظة كلستان:

كلستان* مدينة بجنورد:

بجنورد

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