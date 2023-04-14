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بمسيرات مليونية..

شاهد.. الشعب الايراني يبلي النداء ويخرج في مسيرات يوم القدس العالمي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

خرجت مسيرات حاشدة في ارجاء العاصمة الايرانية طهران لاحياء يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية "محمد لاجوردي" إن المسيرات في طهران ستكون في عشرة مسارات وتنهتي الى جامعة طهران لاقامة صلاة يوم الجمعة.

وأضاف، أنه في نهاية المسيرات ليوم القدس العالمي سيقرأء البيان الختامي رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف البيان الختامي لهذه المسيرات.

وأشار مراسلنا الى أن هناك العديد من المراسلين المحلين والاجانب يغطون المسيرات المليونية لاحياء يوم القدس في طهران.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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