الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد قاآني يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي

العميد قاآني يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

شارك قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة في مسيرة يوم القدس العالمي.

العالم - ايران

وإنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة مليونية احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

وتتجه المسيرات نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

وتحتفي ايران والدول الاسلامية ودول العالم الاخرى بهذا اليوم منذ اعلانه من قبل الامام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا سماحته الى اعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.

روابط ذات صلة

شاهد.. رسالة الشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انعكاسات يوم القدس على القضية الفلسطينية

اللواء سلامي: قريبون جدا من النصر

اللواء صفوي: الصهاينة يتكبدون خسائر لا تعوض في كل مغامرة

الشيخ حسن شريفة يشدد على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني والانتصار للقدس الشريف

عبدالسلام يصف التفاوضات مع الطرف السعودي بالايجابية

العميد حسن زادة: سنشهد قريبا انهيار الصهيانية وتحرير القدس