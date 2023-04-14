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مفتاح العودة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

القدس في عيونهم.. ايام سبعة وتعود الأرض لأصحابها.. فإذا بالوعد يطول لسبعة عقود من جيل إلى جيل مفتاح العودة موصلة الاتجاه ولم يصدع

يرجع تاريخ القدس لأكثر من خمسة الآلاف سنة وتعد احدى أقدم المدن في العالم وتدل كثرة الأسماء التي أطلقت عليها على عمق تاريخها .. أنها المكان الذي ضم أولى القبلتين ومنها عرج الرسول الاكرم ص الى السماء في رحلة الإسراء والمعراج لتشكل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

في عام الف وتسعة مئة وتسعة وسبعين كان خطاب الفصل لمفجر الثورة الاسلامية الايرانية الامام الخميني الراحل (قدس سره) وبيان اعلانه الشهير عن إقامة يوم عالمي للقدس بعد ما أسقطت الثورة علم كيان "اسرائيل" من على السفارة في عهد الشاه المقبور ورفعت علم فلسطين ليبدأ العد العكسي نحو توجيه البوصلة بوجوه ابقاء القضية الفلسطينية حاضرة وعلى رأسها القىس الشريف ..

الضيوف:

إحسان عطايا – ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان

روني ألفا – باحث لبناني

محمود الزهار – قيادي في حركة حماس

الشيخ غازي حنيني – رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان

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