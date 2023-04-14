الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين

حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس:" إن يوم القدس العالمي، يعدّ فرصة لتوحيد جهود الأمَّة في دعم صمود المقدسيين والمرابطين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين."

العالم - فلسطين

وثمنت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة كل مواقف الدول وشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع.

وأكدت حماس أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع العدو الإسرائيلي، الذي يحتل الأرض ويقتّل ويهجّر الشعب الفلسطيني ويهوّد مقدساته، لافتة إلى أن مسؤولية تحرير القدس من هذا الاحتلال تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.

ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وحييت حماس جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، مؤكدة مُضيها على ذات الدرب، حتى انتزاع الحقوق المشروعة، وتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

روابط ذات صلة

شاهد.. كيف هي اجواء القدس المحتلة في يوم القدس العالمي؟

بدء فعالية (الضفة درع القدس) في مخيم اليرموك بدمشق

شاهد تظاهرات في البحرين إحياءً ليوم القدس العالمي

شاهد.. رسالة النساء الايرانيات للعالم في الحضور بمسيرات يوم القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انعكاسات يوم القدس على القضية الفلسطينية

اللواء سلامي: قريبون جدا من النصر

اللواء صفوي: الصهاينة يتكبدون خسائر لا تعوض في كل مغامرة

الشيخ حسن شريفة يشدد على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني والانتصار للقدس الشريف

عبدالسلام يصف التفاوضات مع الطرف السعودي بالايجابية

العميد حسن زادة: سنشهد قريبا انهيار الصهيانية وتحرير القدس