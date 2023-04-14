استقبال رسمي وشعبي مهيب في صنعاء للاسرى المحررين

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, جرى في مطار صنعاء الدولي حفل استقبال رسمي وشعبي للأسرى، تقدمه أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري وكبار مسؤولي الدولة وقيادات عسكرية وسياسية.

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وقال الناطق الرسمي لأنصار الله في تصريح اليوم الجمعة : انهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق.

واضاف محمد عبد السلام: نتقدم بالشكر الجزيل للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من جهود مسؤولة لتذليل الصعاب ودعم خيار السلام.