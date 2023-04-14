اللواء صفوي: الصهاينة يتكبدون خسائر لا تعوض في كل مغامرة

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اللواء " صفوي " اليوم الجمعة في تجمع المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي بمدينة شيراز مركز محافظة فارس، ورأى أن اقامة هذه المراسم في العام الحالي تحظى بأهمية خاصة نظرا للتطورات السياسية والثقافية والامنية والاقتصادية الاخيرة في داخل الكيان الصهيوني.

واعتبر المساعد – المستشار الأعلى لقائد القوات المسلحة هذه التطورات في الاراضي المحتلة دليلا على افول قوة أميركا بسبب دعمها للكيان الصهيوني المجرم.

وتابع رئيس معهد الشهيد "قاسم سليماني" للعلوم ومعارف الدفاع المقدس قائلا: ان يوم القدس العالمي يعتبر من وجهة نظر الامام الخميني طاب ثراه وخلفه قائد الثورة الاسلامية يوما مهما للغاية ويتبوأ مكانة خاصة لدى مليار و٦٠٠ مليون مسلم في العالم.

ووصف الكيان الصهيوني بأنه مصدر زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة والسبب في المجازر التي يتعرض لها الابرياء منذ تشكيله قبل ٧٥ عاما.

ورأى أن ظاهرة الصهيونية تحول دون ارساء الامن والسلام على الصعيد العالمي والأمن الاقليمي في غرب آسيا وشمال افريقيا، مؤكدا ضرورة القضاء على الكيان الصهيوني بإعتباره حاجة ملحة لتوفير الامن الاقليمي والعالمي ومطلبا للبشرية كافة.