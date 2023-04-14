السيد رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يوفر الأمن

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين على هامش مشاركته قال رئيسي: إن رسالة مسيرة يوم القدس هي إعلان تضامن الأمة الإسلامية وأن محاولات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والحكومات الإقليمية لم ولن يوفر الأمن.

وإنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

وتتجه المسيرات نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .