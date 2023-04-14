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البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي المليونية في ايران

البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي المليونية في ايران
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران ان أي حماقة تجاه المسجد الأقصى سيدفع الصهاينة ثمنها باهظا، وإذا اندلعت حرب ستسرع من انهيار وتدمير الكيان العنصري الغاصب.

العالم - ايران

وأدان المشاركون في المسيرات الهجوم الوحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى والذي أدى إلى استشهاد وجرح مجموعة من الصائمين في القبلة الأولى للمسلمين والضفة الغربية، معلنا دعم الرد الصاروخي الحازم من قبل فصائل المقاومة وايصال رسالة "وحدة الجبهات"، وقال محذا، أي حماقة تجاه المسجد الأقصى سيدفع الصهاينة ثمنها باهظا، وإذا اندلعت حرب ستسرع من انهيار وتدمير الكيان العنصري الغاصب.

كما أدان البيان صمت وعدم اكتراث المحافل الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الصهاينة، وطالب "الأمم المتحدة" بوقف عضوية وطرد الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري وقاتل الأطفال من تلك المنظمة وغيرها من المحافل الدولية.

وإنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

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