رئيس السلطة القضائية: فضح جرائم الكيان الصيوني من مصاديق جهاد التبيين

العالم - ايران

و في حديث مع الصحفيين على هامش مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي اليوم الجمعة اشار ايجئي الى الدعم الغربي للجرائم الصهيونية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وقال ان من الطبيعي ان من يزعمون كذبا الدفاع عن حقوق الانسان وعلى راسهم امريكا صاحبة القائمة السوداء في انتهاك حقوق الانسان ، ليس فقط لم يساهموا في وقف الجرائم الصهيونية بل يدعموها ويساعدون الكيان الغاصب في جرائمه.

ودعا رئيس السلطة القضائية كافة المسلمين واحرار العالم الى ممارسة الضغوط واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد الكيان الصهيوني للتسريع في اضمحلال هذا الكيان الغاصب، كما اعرب عن امله في تحرير القدس قريبا بفضل وحدة مسلمي العالم ودعمهم الشامل للمواجهة مع الصهاينة الظالمين.