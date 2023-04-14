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البيان: ندعو إلى رفع هتاف البراءة من أعداء الأمة وإلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها خطوات عملية في مواجهة الأعداء

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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