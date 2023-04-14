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السيد نصر الله:يوم القدس هو يوم لتذكير الجميع بمسؤولياتهم تجاه فلسطين

السيد نصر الله:يوم القدس هو يوم لتذكير الجميع بمسؤولياتهم تجاه فلسطين
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان يوم القدس العالمي هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم ولتذكير الجميع بمسؤولياتهم تجاه فلسطين.

العالم- لبنان

وقال السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي: ان الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين، معتبرا ان الشعب الفلسطيني البطل الراسخ بنسائه ورجاله وبمسيحيه ومسلميه نبعث له رسالة دعم ونقول له أنك لست وحدك.

واضاف السيد نصر الله: ان اليوم محور المقاومة في طمأنينة وثقة وكيان الاحتلال في حالة خوف، لافتا الى ان الضمانة الحقيقية للاستقرار في المنطقة العربية وغرب آسيا ليس في الحضور الأجنبي بل هو سببب التوتر.

واكد ان التطور الدولي يدفع باتجاه عالم متعدد الأقطاب لا توجد فيه هيمنة مطلقة لأمريكا التي تقدم الدعم لكيان الاحتلال.

وقال السيد نصر الله: بتراجع أمريكا سيتراجع مسار التطبيع ومكانة الكيان الإسرائيلي، مشيرا الى ان كل الرهانات على انهيار المقاومة فشلت خلال السنوات العشرة الماضية.

يتبع

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