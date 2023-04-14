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لافروف: لا مجال للعودة.. الولايات المتحدة قطعت الغصن الذي كانت تجلس عليه

لافروف: لا مجال للعودة.. الولايات المتحدة قطعت الغصن الذي كانت تجلس عليه
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هروب الدول من الاعتماد على الدولار والاعتماد أكثر على عملاتها في التبادلات التجارية أصبح نهجا لا رجوع فيه.

العالم _ أوروبا

وأشار وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى تصريحات الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، التي دعا فيها الدول إلى الابتعاد عن الدولار والاعتماد أكثر على عملاتهما في التداول مع بعضهما البعض، وأكد لافروف أن هذا الاتجاه لا رجوع فيه.

وأضاف لافروف: "لقد قطع الأمريكيون بالفعل وبشكل جدي الغصن الذي كانوا يجلسون عليه، يتحكمون في التمويل الدولي والاقتصاد العالمي ككل، مستخدمين الدور المهيمن للدولار".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "الهروب من الدولار بدأ الآن"، مضيفا: أنه "ليس سريعا جدا بعد، لكنه بالتأكيد سيتسارع. لذلك، فإن نهج العقوبات، كما قلنا هذا دائما، هو طريق إلى الاندثار".

وفي وقت سابق جدد الرئيس البرازيلي دعوته إلى اعتماد عملة بديلة للدولار للتعاملات المالية. لافتا إلى أن هذه المسألة يجري بحثها داخل مجموعة "بريكس".

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات موسعة مع القيادة الصينية جرت في العاصمة الروسية، دعم موسكو لاستخدام اليوان في التعاملات بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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