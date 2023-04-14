لشيخ عبد الأمير الجمري .. سيرة ومسيرة 1937- 2006   

العالم - لن ننسى

ولد الشيخ عبدالامير الجمري عام 1937 في قريو بني جمرة في البحرين وفي عام 1961 سافر الى النجف الأشرف في العراق للدارسة الحوزوية،وفي عالم 1973 عاد الى البحرين بناء على طلب ابناء بلدته للترشح في في المجلس الوطني الذي انتخب عضوا فيه عن الدائرة النتخابية السادسة عشر حاسدا هو الشيخ عيسى قاسم على اصوات الناخبين.

عين في عام 1977 قاضيا في المحكمة الشرعية بعد طلب المسؤولين وذلك بعد طلب متكرر من المسؤلين في البلاد وفي عام 1988 عزل عن القضاء بسبب خلافات مع المسؤولين في عدة امور بسبب مواقف وتصريحات له شجبت عدة قضايا تمارس في البلد وفي العالم نفسه اعتقل من منزله فخرج تظاهرة أجبرت الجهات الأمنية على الافراج عنه.

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