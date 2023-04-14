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الكيان الصهيوني يعطل العديد من مواقع البنوك ومكاتب البريد بعد تعرضها لهجوم إلكتروني

الكيان الصهيوني يعطل العديد من مواقع البنوك ومكاتب البريد بعد تعرضها لهجوم إلكتروني
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تعرضت المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد في الكيان الصهيوني لهجوم إلكتروني اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

العالم _ فلسطين

وأعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن الهجوم، مبينة أن المستهدفين هم بريد إسرائيل وبنك لئومي، وبنك ديسكونت، ومزراحي طفحوت وبنك ميركانتايل، حسبما أفاد موقع "واي نت".

وقالت القناة 12، إن البريد الكيان كان ضحية لهجوم إلكتروني أدى إلى منع الوصول إلى الموقع مؤقتا.

وأشار أوشر آشور، مدير الإنترنت في شركة Auren الاستشارية والمستشار السيبراني لوزارة الحرب الإسرائيلية، إلى أن "الجماعات المعادية لإسرائيل تستغل يوم القدس لمهاجمة أهداف مالية وتسمية هذا اليوم بأنه الجمعة السوداء للاقتصاد الإسرائيلي، في أعقاب التهديد المتوقع على التصنيف الائتماني لإسرائيل".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها مجموعة Anonymous Sudan هجوما إلكترونيا ضد هدف إسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت المجموعة هجوما إلكترونيا ضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point. وفي نفس اليوم، تعرضت مواقع العديد من الجامعات الكبرى في الأراضي المحتلة للهجوم من قبل نفس المجموعة، وتعطلت لعدة ساعات.

وكان هذا الهجوم جزءا من حملة تسمى OPIsrael، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهدافا إسرائيلية على الإنترنت.

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