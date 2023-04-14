إنتاج إيران النفطي اليومي ارتفع بمقدار 37 ألف برميل

العالم - ايران

و أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أحدث تقاريرها الشهرية نقلا عن مصادر ثانوية أن متوسط إنتاج إيران النفطي في الربع الأول من العام الجاري بلغ مليونين و565 برميل يوميا.

وواجه الإنتاج اليومي من النفط الإيراني في هذه الفترة مقارنة بأشهر كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2022 زيادة قدرها 37 ألف برميل. في الربع الأول من عام 2022 ، أنتجت إيران 2.528 مليون برميل من النفط يوميًا.

كما ارتفع إجمالي الإنتاج اليومي من نفط أوبك في الربع الأول من عام 2023 بمقدار 449 ألف برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 28 مليون و 375 ألف برميل يوميا.

لكن في الشهر الثالث من العام الجاري، انخفض إنتاج أوبك النفطي اليومي بمقدار 86 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق وبلغ 28 مليونا و 797 ألف برميل يوميا. ومن بين 13 دولة عضو في أوبك، واجهت 9 دول، بما في ذلك إيران، انخفاضا في إنتاجها في مارس، كما زاد إنتاج 4 أعضاء في أوبك هذا الشهر.

بلغ إنتاج إيران النفطي في آذار (مارس) مليونين و567 ألف برميل يوميا، وانخفض بمقدار 8 آلاف برميل يوميا مقارنة بشهر شباط (فبراير).

وبحسب تقرير أوبك فإن متوسط سعر النفط الإيراني الثقيل في الربع الأول من العام الجاري بلغ 80 دولارا و 67 سنتا للبرميل. وانخفض سعر النفط الإيراني الثقيل 16 دولارا و 88 سنتا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .