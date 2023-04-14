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السنوار:العالم يرى الحرب الدينية التلمودية على القدس والضفة فماذا تعني ممارسات الاحتلال في الأقصى ان لم تكن حربا دينية

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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