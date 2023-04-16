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موريتانيا: إقامة مهرجان ليالي المدح النبوي(ص) لانعاش ليالي رمضان المباركة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تحت شعار عشر سنوات من الهيللة والصلاة على النبي صلى الله عليه واله نظم مركز ترانيم للمديح النبوي النسخة العاشرة من مهرجان ليالي المدح، ويحتل المدح النبوي مكانة خاصة لدى الموريتانيين ويعتمدونه لإنعاش ليالي رمضان بشكل خاص. 

العالم - خاص بالعالم

وتميزت هذه النسخة بتعاون وزارة الثقافة مع القائمين على هذا المهرجان وهو ما يمنع مدير مركز ترانيم مطالبا الوزير بمدّ يد العون للمركز للنهوض بهذا الفن السامي الذي ترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا واضحا على المجتمع إضافة لكونه يعبر عن محبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي يتميز بها الموريتانيون.

وطالبوا بضرورة تسجيل هذا الفن كتراث عالمي إنساني لدى اليونسكو.

عشر سنوات من الصبر على الصعوبات التي وقفت أمام القائمين على مهرجان المدح النبوي ويسعون لجعله مهرجانا وطنيا يحظى برعاية رسمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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بالفيديو... موريتانيا: إقامة مهرجان ليالي المدح النبوي(ص) لانعاش ليالي رمضان المباركة

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