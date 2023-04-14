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المغرب.. إحباط محاولة اقتحام نحو 150 مهاجرا لجيب سبتة

المغرب.. إحباط محاولة اقتحام نحو 150 مهاجرا لجيب سبتة
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أحبطت السلطات المغربية اليوم الجمعة محاولة نحو 150 مهاجرا غير نظامي اقتحام جيب سبتة الإسباني انطلاقا من المملكة وأوقفت 70 منهم.

العالم- المغرب

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في السلطات المحلية قوله: "جرى خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة الخلوط"، في منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة.

وأضاف المصدر أنه قام بهذه المحاولة نحو 150 مهاجرا يتحدرون من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أوقف 70 منهم، لافتا إلى أن "بعضهم كانوا مسلحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء".

وأشار إلى "إصابة 14 عنصراً من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاء المهاجرين"، نقلوا إلى المستشفى.

ويعد جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان شمالي المغرب منفذا تقليديا للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحاولون ولوجهما عبر تسلق سياجات حدودية عالية تتخللها أسلاك شائكة، فضلا عن الطرق البحرية عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.

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المغرب.. إحباط محاولة اقتحام نحو 150 مهاجرا لجيب سبتة

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