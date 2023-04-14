يوم القدس العالمي وحد الشعوب في الشوارع.. وعلى مواقع التواصل ايضا

العالم - نبض السوشيال

فقد خرجت مسيرات كبيرة وفعاليات في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، أكدوا فيها دعم قضية فلسطين وشعبها بمواجهة جرائم الاحتلال وسط شعارات من وحي المناسبة وأخرى منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

اما في باكستان وفيما أعلنت السلطات والشخصيات السياسية والدينية الباكستانية تضامنها مع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس العالمي خرجت حشود غفيرة احياء للمناسبة في العاصمة اسلام اباد ومدن اخرى.

كما نظم المسلمون في تانزانيا مسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي فيما احيا مسلمو كشمير المناسبة بمسيرات مماثلة وسط هتافات الحرية لفلسطين وللاقصى.

وفي العاصمة الماليزية كوالامبور رفع المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناصرة للقدس والاقصى ودعوا الى مقاطعة البضائع الاميركية والاسرائيلية.

اما في مواقع التواصل الاجتماعي فقد كتب روادها آلاف المنشورات في هذه المناسبة وتحت عدة وسوم، ابرزها كان وسم "يوم القدس العالمي" الذي تصدر اليوم قائمة ترند في الكثير من الدول العربية والاسلامية.

حساب "حوراء المُهندس" كتب على موقع "تويتر" إن القدس قضية عقائدية لمحور المــقاومة وهم الاصدق في دعم القضية الفلسطينية ومعـاداة الكيان الاسرائيلي ومواجهته وسيكون التحرير على ايديهم بإذن الله.

المحلل السياسي والدبلوماسي الايراني السابق امير الموسوي غرد في هذه المناسبة مباركا لفلسطين ومقاومتها وعرين اسودها وفصائلها ومقدساتها هذه الهبة الشعبية الكبيرة من كل انحاء العالم لنصرة فلسطين والقضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية.

من جانبه نشر حساب "سومري313" مقطع فيديو يبين جانبا من فعاليات يوم القدس العالمي في العاصمة العراقية بغداد.

من جهته نشر حساب "نور" مشاهد من الفعاليات في باكستان في هذه المناسبة، والتي اظهر من خلال الفيديو المنشور المسيرات النسوية فيها.

فيصل هارون قال إن القدس قدس المسلمين ويجب أن تعود اليهم، وان الكيان الاسرائيلي غدة سرطانية يجب أن تزول من الوجود، كم قال الإمام الخميني (رض).

فيما نشرت داليا في هذه المناسبة صورة للشهيد قاسم سليماني عنونتها بـ"روح القدس" في اشارة الى جهود الشهيد سليماني في تعزيز محور المقاومة ودعمه فصائل المقاومة كل الطرق حتى اصبحت الى ما هي عليه اليوم.

الدكتورة سعاد القيسي اعادت كلام السيد نصر الله في خطابه بمناسبة يوم القدس والذي قال فيه: اليوم اهل السنة هم من يقاتلون في الخط الامامي ضد كيان العدو، وكانوا يراهنون على محور اسرائيلي سني ضد ايران لكن هذا المشروع سقط ايضا.

كما نشر حساب "مـGــد" مقطع فيديو يظهر خروج تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة اليوم في منطقة الدراز بالبحرين، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

اما "خلود" فقالت: نحنُ شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين، على الأرض قريباً أخر معركة.. للصهيونية أفظع محرقةٍ.

من جهته نشر حساب "Moh Gharawi" مقطع فيديو لقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية اللواء اسماعيل قاآني وهو يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي في العاصمة طهران اليوم.

ما اوردناه هنا نماذج لآلاف التغريدات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوم القدس العالمي مؤكدين على اهمية هذه المناسبة في شحذ الهمم والتوحد مقابل عدو لكل الامة الاسلامية ولكل احرار العالم، الا وهو العدو الصهيوني الغاصب والمدعوم من قبل الغرب الظالم.