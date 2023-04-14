اليمن.. الجوف تحيي بمسيرة جماهيرية يوم القدس العالمي

العالم - اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف ومديرية المراشي، أعلام اليمن وفلسطين ورددوا الهتافات المنددة باستمرار اعتداءات وجرائم وانتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وآخرها اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين واعتقال المئات منهم.

وحملوا الشعارات المؤكدة على مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتعزيز التلاحم العربي والإسلامي لدحر العدو الصهيوني من الأراضي المحتلة.

وأكد أبناء الجوف، استعدادهم تقديم التضحيات في سبيل الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة ونصرة الأقصى الشريف.

واعتبر بيان صادر عن المسيرة، فرصة لاستنهاض عزيمة الشعوب العربية والإسلامية والتوعية بمؤامرات العدو وكيفية مواجهتها حتى تحقيق النصر المبين.

وأشار البيان إلى أن فلسطين، تمثل البوصلة التي يجب أن تتجه نحوها شعوب الأمة، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات الإسلامية.

وأكد بيان المسيرة أن الشعب اليمني حاضر في أي معركة ضد العدو الصهيوني ومناهضة الهيمنة الأمريكية وسياساتها العدوانية تجاه شعوب الأمة، وهو الموقف نفسه من العدو الصهيوني باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

وجدد البيان تأكيد أبناء الشعب اليمني على أن العدو الصهيوني ما كان له أن يتمادى في طغيانه ضد الشعب الفلسطيني، لولا الدعم الأمريكي.

وحث بيان المسيرة الجماهيرية شعوب الأمة على رفع هتاف الحرية والبراءة من أعداء الأمة والمقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية باعتبار ذلك خطوات عملية في مواجهة الأعداء.