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بكين:على امريكا أن تصحح فورا أوضاعها الخاطئة وتتوقف عن قمع شركاتنا

بكين:على امريكا أن تصحح فورا أوضاعها الخاطئة وتتوقف عن قمع شركاتنا
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها تعارض بشدة العقوبات التي فرضتها امريكا على الشركات الصينية بسبب العلاقات مع روسيا.

العالم-اسيا والباسفيك

ووفقا للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "تعد هذه أمثلة نموذجية للعقوبات أحادية الجانب والاحتكام طويل الأمد، التي تؤثر بشكل كبير على الحقوق والمصالح الشرعية للشركات وتؤثر على أمن واستقرار سلسلة التوريد العالمية".

وأضاف المتحدث: "يجب على امريكا أن تصحح فورا أوضاعها الخاطئة وتتوقف عن قمع الشركات الصينية بطرق غير معقولة".

وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية على أن الصين ستحمي بقوة الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية.

والأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 فردا وكيانا "لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها"، بما في ذلك شركة مقرها في الصين.

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