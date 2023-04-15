وفد فني سعودي يزور مشهد المقدسة

العالم - ايران

وكان في استقبال الوفد السعودي في مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي، رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية في خراسان الرضوية محمد بهشتي منفرد.

ورحب بهشتي منفرد بوفد السعودية وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين هذين البلدين المهمين والمسلمين في المنطقة من خلال تفعيل الممثليات السياسيين للبلدين وأن يتمكن رعايا إيران والسعودية من السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كما في السابق.

وفي هذا الاجتماع أعرب "ناصر بن عوض الغنوم" رئيس الوفد السعودي عن تقديره وشكره لمسؤولي الخارجية الإيرانية على الترحيب الحار وتسهيل زيارة الوفد السعودي إلى إيران.

وأعرب عن أمله في أن تحقق استعادة العلاقات بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين في المنطقة الخير والبركة وزيادة التعاون بين دول المنطقة.