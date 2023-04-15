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السماح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة في مدينة أميركية

السماح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة في مدينة أميركية
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية، السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا.

العالم-الاميركيتان

وأفادت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" بأن "مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء".

وجاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان.

وبعد التصويت، قال المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية جيلاني حسين، إن "الدستور لا ينام ليلا"، مضيفا أن "الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يظهر للعالم أن أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها".

وقال إمام مسجد النور في مينيابوليس محمد دكولي، "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".

يشار إلى أن مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن.

كما أن 3 من أعضاء مجلس البلدية الـ13 هم مسلمون، حيث ان القرار لم يلق أي معارضة مجتمعية منظمة.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل.

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