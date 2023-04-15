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اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام سودانية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم كما سمع إطلاق نار  بالقرب من القيادة العامة ومقر إقامة البرهان.

العالم - السودان

وقالت شهود إن الاشتباكات جنوب الخرطوم بدأت بانتشار قوات الدعم السريع والجيش حول المدينة الرياضية.

واتهمت قوات الدعم السريع في السودان، جيش البلاد بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم.

كما قالت قوات الدعم السريع: تفاجأنا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرنا في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم.

وأضافت قوات الدعم السريع: نهيب بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة هذا المسلك الجبان.

وأفادت وكالة رويترز عن شهود عيان أن سماع أصوات إطلاق نار في مدينة بحري بالخرطوم في محيط منشآت لقوات الدعم السريع.

وتابعت: نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.

ونشرت أنباء هلع وهروب جماعي لمواطنين من وسط الخرطوم إثر الاشتباكات وسط العاصمة وجنوبها وأغلقت الطرق المؤدية للقصر الرئاسي وسط الخرطوم بالمدرعات الثقيلة التابعة للجيش.

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