السودان: "الدعم السريع" تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري والجيش يكذب

العالم - السودان

وأصدر الجيش السوداني اليوم السبت بيانا عاجلا إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين قواته وقوات الدعم السريع.

اشتباكات في السودان

واتهم الجيش قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وأضاف: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان.. والاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

كما قال الجيش السوداني: نخوض معركة الكرامة الوطنية التي تأخرت كثيرا لتخليص بلادنا من الانتهازيين والمتمردين!

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.

على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات "الدعم السريع" بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه. معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع إنجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

بالمقابل قال قائد الحرس الرئاسي بالجيش السوداني: الجيش مسيطر تماما على القيادة العامة

وأضاف: قوات الدعم السريع تكذب بادعائها السيطرة على مقر سكن البرهان

في السياق اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم.

وفي بيان جديد عقب اندلاع المواجهات، قالت "قوات الدعم" إنه "امتدادا للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا، وإلحاقا للبيان السابق، تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والدولي بأن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها".

من جانبه قال المستشار السياسي لقائد الدعم السريع: إن حميدتي في مكان آمن ويقود قواته بنفسه ونطالب المواطنين بالبقاء بمنازلهم

هذا وناشد تجمع المهنيين التنظيمات المهنية بعدم انخراطها في أي "أعمال عدوانية"