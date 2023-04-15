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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.

العالم - سوريا

وسيلتقي مقداد نظيره الجزائري أحمد عطاف، كما سيتم استضافته من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

وبدأ المقداد زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سوريا في الجزائر نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر أن الوزير المقداد سيبدأ اليوم السبت جولة عربية، سيستهلها بالجزائر كما سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث ستحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

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