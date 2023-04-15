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744 رحلة جوية ستنقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

744 رحلة جوية ستنقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني "حسام قربان علي" اليوم السبت ان الخطوط الجوية الايرانية ستنقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة بواسطة 744 رحلة جوية خلال موسم الحج القادم.

العالم - ايران

وقال المتحدث ان أولى الرحلات الجوية ستقلع نحو الديار المقدسة في تاريخ 11 حزيران/ يونيو القادم وستستمر رحلات ذهاب الحجاج حتى تاريخ 25 يونيو .

واوضح بأن هذه الرحلات الجوية ستنطلق من 21 مطارا ايرانيا وان الشركة خصصت 11 طائرة ركاب للقيام بهذه الرحلات.

واضاف هذا المسؤول ان العمل جار على قدم وساق بين مختلف اقسام منظمة الطيران المدني الايراني لاتمام عملية نقل الحجاج بصورة دقيقة ومنظمة ودون تأخير.

كما اضاف بأن الشركة قد خصصت رحلات جوية خاصة لنقل الحجاج من أهل السنة من ميناء تشابهار (المطل على بحر عمان) وجزيرة قشم (الواقعة في الخليج الفارسي) بهدف توفير اقصى درجات الراحة لهم.

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