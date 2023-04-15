السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق

مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

سجل مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، مستوى غير مسبوق في ختام جلسة تداول اليوم السبت.

العالم - ايران

وأغلق المؤشر على ارتفاع 74002نقطة الى مستوى 2,253,946 نقطة، اثر تداول 23.6 مليار سهم وورقة مالية في اطار 991 الف صفقة بقيمة 245.450 تريليون ريال. ( الدولار= 375 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر العام مكاسب أسهم شركات الوطنية للنحاس و"غدير" للاستثمار وخليج فارس للبتروكيماويات و"كسترش بارسيان" للنفط والغاز و "فولاد مباركة" اصفهان و" شستا" للتأمين وبندرعباس للتكرير.

وفي السوق الموازي الايراني صعد مؤشره العام 910 نقاط الى مستوى 28610 نقاط، بتداول اكثر 8.9 مليار سهم وورقة مالية في اطار487 الف صفقة بقيمة 540.750 تريليون ريال.

روابط ذات صلة

بورصة طهران تحطم الرقم القياسي السابق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق

744 رحلة جوية ستنقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

مراسل العالم: الجيش السوداني أحرق مقرات للدعم السريع بقصف جوي + فيديو

شاهد بالفيديو.. غزة تحيي يوم القدس العالمي وظهور يحيی السنوار

دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام