مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق

العالم - ايران

وأغلق المؤشر على ارتفاع 74002نقطة الى مستوى 2,253,946 نقطة، اثر تداول 23.6 مليار سهم وورقة مالية في اطار 991 الف صفقة بقيمة 245.450 تريليون ريال. ( الدولار= 375 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر العام مكاسب أسهم شركات الوطنية للنحاس و"غدير" للاستثمار وخليج فارس للبتروكيماويات و"كسترش بارسيان" للنفط والغاز و "فولاد مباركة" اصفهان و" شستا" للتأمين وبندرعباس للتكرير.

وفي السوق الموازي الايراني صعد مؤشره العام 910 نقاط الى مستوى 28610 نقاط، بتداول اكثر 8.9 مليار سهم وورقة مالية في اطار487 الف صفقة بقيمة 540.750 تريليون ريال.