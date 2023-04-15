موقف حزب الأمة وقوى التغيير من الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع

العالم - خاص بالعالم

وقال عبد الجليل الباشا في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيدفع ثمنه الشعب السوداني.

وأضاف، أن الحل الاساسي في السودان يكمن في استكمال العملية السياسية، وأن الشعب السوداني هو الأقدر على ادارة حياته والعملية السياسية في البلاد، مشيرا الى أن هناك اطرافا لا تريد الاستقرار للسودان.

وقال القيادي في حزب الأمة وقوى التغيير، إن رئيس مجلس السيادة السواني "عبدالفتاح البرهان" وقائد قوات الدعم السريع "حميدتي" يجب عليهما تحكيم العقل والرجوع الى طاولة المفاوضات.

هذا وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الجمهوري وقاعدة عسكرية، ومطارات مروي والخرطوم والأبيض ومواقع أخرى. ونفى الجيش السوداني سيطرة قوات الدعم السريع على مقر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأكد أن المقر تحت السيطرة. واندلعت الاشتباكات بالقرب من مقر للدعم السريع جنوب الخرطوم، وامتدت الى شمال العاصمة ووسطها، والى مدينتي أم درمان وبحري وسط انتشار أمني غير مسبوق.

وعن الردود الفعل حول الصراع الدائر في السودان، أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف الى ضبط النفس.



السفارة الروسية في الخرطوم دعت الى وقف إطلاق النار، والعودة للحوار. بينما أكد السفير الأميركي في الخرطوم أن تصاعد الموقف في السودان أمر خطير للغاية. من جهته، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل القوى السودانية الى وقف العنف فورا.

وندد المبعوث الأممي الى السودان باندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.كما دعت السفارة البريطانية في السودان رعاياها الى البقاء في أماكن مغلقة.

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