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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
وزير الخارجية الأميركي: القتال في السودان يجب أن يتوقف فورا
القوات المسلحة السودانية: سيطرنا على معسكر قوات الدعم السريع بمحلية مروي بأم درمان وهروب العناصر التابعة له
مراسل العالم: وصول رحلتين الى مطار صنعاء على متنهما 125 و46 أسيرا محررا على التوالي من السجون السعودية وسجون الساحل الغربي اليمني
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات في السودان
المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية يقول إن الجيش سيرد على أي محاولات غير مسؤولة
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو يتهم الجيش بتنفيذ انقلاب
مراسل العالم: هناك انباء عن تسليم عدد من قوات الدعم السريع انفسهم الى الجيش في عدد من الولايات السودانية
قائد قوات الدعم السريع حميدتي: لن نتوقف الا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش السوداني
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تعلن وصول 350 أسير محرر من السجون السعودية والساحل الغربي يوم غد السبت لمطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تعلن وصول 350 أسير محرر من السجون السعودية والساحل الغربي يوم غد السبت لمطار صنعاء الدولي
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو يتهم الجيش بتنفيذ انقلاب
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش
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أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت15 أبريل 2023
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣
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السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤
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