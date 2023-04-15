مراسل العالم يكشف آخر تطورات الاشتباك بين الجيش السوداني والدعم السريع

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وأضاف، أن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني تجري في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، مشيرا الى أن مناطق جنوب الخرطوم تشهد اشتباكات لوجود عدد من مقار الدعم السريع.

وتابع بأنه ليس من المؤكد وجود قوات الدعم السريع الآن في داخل القصر الرئاسي.

وأشار الى أن المؤشرات تدل على أن الاشتباكات ستستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع دون توقف، موضحا أن قوات الدعم السريع لديها نوايا مبيتة في السودان وقائدها حميدتي يثير الفتنة في البلاد.

وتابع، بأن هناك انباء عن تسليم عدد من قوات الدعم السريع انفسهم الى الجيش في عدد من الولايات السودانية.

وكان قد افاد الزميل طارق أبو شورة بأن الجيش السوداني أغار بالطائرات العسكرية على بعض مقرات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى احتراق عدد منها، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن.

وأشار الى أن الاشتباكات تجددت داخل العاصمة الخرطوم وكذلك في عدد من الولايات منها بورسودان الميناء الرئيسي للسودان.

ولفت إلى خروج للمدرعات العسكرية في شوارع بورسودان، مؤكداً حصول اشتباكات في الفاشر شمال دارفور.

وأوضح أنه وضمن الاشتباكات في الخرطوم أغارت الطائرات العسكرية للجيش على بعض مقرات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى احتراق عدد من هذه البنايات.

وأشار إلى أن البيانات متداولة بين الطرفين، حيث أن ما تتحدث عنه قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني باتت تفند الآخر.

وأكد أن الوضع يتسارع بصورة غير مسبوقة، حيث التزم كل المواطنين منازلهم وليست هناك حركة في شوارع الخرطوم، مؤكداً تردد سماع دوي قصف الطائرات العسكرية.

وقال إن الدبابات تجوب داخل العاصمة الخرطوم، وإن هناك أيضا مصابون تم جلبهم إلى المستشفيات، إلى جانب سقوط عدد من القتلى من المدنيين والعسكريين لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن.