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بالفيديو.. أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عبرية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، بعد ورود أنباء عن تنفيذ عملية في المكان.

العالم - الاحتلال

يتبع..

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