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في اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى..

صنعاء تستقبل 350 أسيرا محررا معظمهم من السجون السعودية

صنعاء تستقبل 350 أسيرا محررا معظمهم من السجون السعودية
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

استقبلت العاصمة صنعاء في حفل رسمي وشعبي شهده مطار صنعاء الدولي، اليوم السبت، 350 من أسراها المحريين معظمهم كانوا في السجون السعودية.

العالم - اليمن

ووصلت 5 طائرات قادمة من السعودية والمخا على متنها 350 من أسرى القوات المسلحة اليمنية منهم 250 أسيرا كانوا في السجون السعودية، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن أسرى سعوديين ومرتزقة سودانيين، وذلك في اليوم الثاني لعملية تبادل الأسرى التي تشمل 706 أسيرا ومعتقلا في سجون التحالف ومرتزقته.

وجرى استقبال رسمي وجماهيري في مطار صنعاء للأسرى المحررين تقدمهم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى والوزراء ورئيس هيئة الأركان.

ووصلت الطائرة الأولى من السعودية الساعة 10:50 صباحا إلى مطار صنعاء قادمة من مطار خميس مشيط وعلى متنها 125 من أسرانا المحررين.

فيما وصلت الطائرة الثانية التي تقل 44 أسيرا من أسرانا المحررين من المخا الساعة الحادية عشر صباحا.

ووصول الطائرة الثالثة التي تقل 12 من أسرانا المحررين قادمة من المخا المحتلة الساعة 12:15 ظهرا.

ووصلت الطائرة الرابعة من السعودية وعلى متنها 125 أسيرًا محررا الساعة 02:10 بعد ظهر اليوم قادمة من خميس مشيط.

ووصلت الطائرة الخامسة والأخيرة اليوم وهي تقل 46 أسيرا قادمة من المخا الساعة 02:35.

وبذلك انتهى اليوم الثاني من علية تبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتهم، بإجمالي 350 أسيراً ضمن الدفعة الثانية في صفقة الاسرى من السجون السعودية والساحل الغربي، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن 15 أسيرا سعوديا وسودانيين اثنين من مرتزقتها.

وكان قد وصل إلى مطار صنعاء أمس "اليوم الأول في عملية تبادل الأسرى" 250 أسيرا من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية، ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسيرا ومعتقلا في سجون السعودية ومرتزقتها ستستكمل يوم غد.

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في اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى.. صنعاء تستقبل 350 أسيرا محررا معظمهم من السجون السعودية

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