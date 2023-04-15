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نقابة أطباء السودان: نناشد كل المنظمات الإنسانية العاملة بالسودان التدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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