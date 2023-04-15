إيران تنتج ۹۵٪ من أجهزة ومعدات صناعة الكهرباء

العالم - ايران

وأكد المسؤول أن ۹۵٪ من معدات وأجهزة صناعة الكهرباء يتم انتاجها في داخل ايران، مشيرا الى دور الشركات المعرفية في انتاج هذه المعدات والاجهزة.

وتابع قائلا: اننا نشهد اليوم انجازا آخر في صناعة الكهرباء في مجال البرمجيات وأنظمة التحكم والحماية للمحطات الفرعية، بتصميم جديد يمكن استخدامه في هذه المحطات إضافة إلى المحطات الموجودة أيضا.

وأشار المتحدث بإسم صناعة الكهرباء الى أن هذا المشروع الوطني العملاق الذي يضم ۳ مراحل رئيسية سيتم تنفيذه بشكل تام خلال ۳ أعوام على يد خبراء ايرانيين في داخل ايران دون الاعتماد على الدول الاجنبية.